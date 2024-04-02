Омск-Информ
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·Общество

В соцсетях появился снимок средства передвижения в красно-черных тонах.

Большой резонанс вызвала размещенный в соцсетях снимок трамвая, окрашенного в красно-черные цвета. Омичи успели раскритиковать спорную расцветку. Но в мэрии поспешили заявить, что это не брендирование трамваев, как все подумали.

 - Данный трамвай прошел ремонтные работы. «Черная краска» - это грунтовка.В таком виде он, разумеется, на линию не выйдет. Более того, брендировать заново старый подвижной состав в ближайшее время не планируется, - заявили в пресс-службе администрации.

Напомним, что еще в декабре прошлого года предполагалось, что весь подвижной состав в Омске приведут к единообразию. Новые троллейбусы собираются окрашивать в зеленый цвет, трамваи — в красный, а автобусы — в оранжевый.

·Общество

В соцсетях появился снимок средства передвижения в красно-черных тонах.

Большой резонанс вызвала размещенный в соцсетях снимок трамвая, окрашенного в красно-черные цвета. Омичи успели раскритиковать спорную расцветку. Но в мэрии поспешили заявить, что это не брендирование трамваев, как все подумали.

 - Данный трамвай прошел ремонтные работы. «Черная краска» - это грунтовка.В таком виде он, разумеется, на линию не выйдет. Более того, брендировать заново старый подвижной состав в ближайшее время не планируется, - заявили в пресс-службе администрации.

Напомним, что еще в декабре прошлого года предполагалось, что весь подвижной состав в Омске приведут к единообразию. Новые троллейбусы собираются окрашивать в зеленый цвет, трамваи — в красный, а автобусы — в оранжевый.