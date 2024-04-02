Омск-Информ
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·Общество

Надзорное ведомство заинтересовало состояние подъездных путей к фельдшерско-акушерским пунктам в Магистральном и Троицком сельских поселениях.

В прокуратуре Омской области отреагировали на сообщения в соцсетях о подтоплении дорог. Речь идет о подъездных путях до фельдшерско-акушерских пунктов в Троицком и Магистральном сельских поселениях. Очевидцы рассказывали, что до дома приходится добираться в ковше трактора.

В надзорном ведомстве начали проверку. Специалисты готовы урегулировать ситуацию и принять меры прокурорского реагирования. То есть дать оценку действиям органов власти и местного самоуправления, естественно, при наличии веских оснований.

·Общество

Надзорное ведомство заинтересовало состояние подъездных путей к фельдшерско-акушерским пунктам в Магистральном и Троицком сельских поселениях.

В прокуратуре Омской области отреагировали на сообщения в соцсетях о подтоплении дорог. Речь идет о подъездных путях до фельдшерско-акушерских пунктов в Троицком и Магистральном сельских поселениях. Очевидцы рассказывали, что до дома приходится добираться в ковше трактора.

В надзорном ведомстве начали проверку. Специалисты готовы урегулировать ситуацию и принять меры прокурорского реагирования. То есть дать оценку действиям органов власти и местного самоуправления, естественно, при наличии веских оснований.