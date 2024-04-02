Перед этим полицейские предупреждали женщину о мошенниках, но она все равно поверила преступникам.

Перед этим полицейские предупреждали женщину о мошенниках, но она все равно поверила преступникам.

Мошенники похитили у 60-летней жительницы Центрального округа Омска 466 тыс. рублей. Как сообщили в полиции, пенсионерке позвонила неизвестная женщина и сообщила об истечении срока действия страхового полиса. Чтобы продлить его, пенсионерка продиктовала незнакомке код из СМС-сообщения.

Позже пожилой женщшине пришло уведомление о том, что неизвестные пытаются взломать ее личный кабинет в банке. В сообщении был номер телефона, по которому пенсионерка позвонила. Ей ответил оператор, который сообщил, что на нее оформили кроедит и нужно аннулировать заявку. Для этого требовалось оформить кредит самой а потом перевести все деньги на «безопасный» счет.

Потерпевшая заняла в банке 100 000 рублей и выполнила все инструкции. На следующий день она проверила баланс карты и обнаружила пропажу еще 366 000 рублей.

В полиции отметили, что ранее мошенники уже обманули 87-летнюю мать пенсионерки. Она отдала преступникам 300 000 рублей якобы для спасения внучки от уголовной ответственности за ДТП. С обеими женщинами после этого провели профилактические беседы, но это не помогло.