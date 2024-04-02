Повторения прошлогоднего мероприятия на «G-Drive Арене» не будет.

Повторения прошлогоднего мероприятия на «G-Drive Арене» не будет.

В прошлом году после вылета «Авангарда» из плей-офф клуб организовал запоминающееся мероприятие с болельщиками, на котором была фотосессия, раздача автографов и различные конкурсы с участием хоккеистов.

Но на сей раз ничего подобного не будет. «Авангард» отказался закрывать сезон вместе с преданными болельщиками. Клуб обратился к любителям хоккея и сослался на большой объем работы.

– Увы, «ястребам» не удалось пройти дальше второго круга плей-офф – и это не тот результат, которым мы можем быть довольны. Впереди немало работы у клуба вообще и команды в частности, подготовка к новому чемпионату уже началась, в связи с этим в этом году мы решили отказаться от мероприятия закрытия сезона. Будем много трудиться, вернемся сильнее и обязательно насладимся компанией друг друга, – говорится в обращении.

«Авангард» пообещал болельщикам, что в ближайшее время их ждут сюрпризы.