До конца недели погода в регионе ожидается не только теплая, но и сухая.

До конца недели погода в регионе ожидается не только теплая, но и сухая.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие три дня температура в Омской области будет постепенно повышаться. Завтра ожидается +5...+10 градусов, в четверг: +9...+14, а в пятницу – уже +11...+16.

При этом существенных осадков в дневное время в регионе не ожидается, а скорость ветра не будет превышать 12 м/с. Ночами синоптики обещают –4...+4 градуса и туманы.