Ранее такой ставкой могли воспользоваться только владельцы пакета «Прайм», но теперь она стала доступна для всех клиентов.

Ранее такой ставкой могли воспользоваться только владельцы пакета «Прайм», но теперь она стала доступна для всех клиентов.

До 8 апреля каждый клиент ВТБ может открыть вклад в китайской валюте - юанях, с доходностью до 5,05 %. Ранее такой ставкой могли воспользоваться только владельцы пакета «Прайм», но теперь она стала доступна для всех клиентов.

Открыть депозит можно через ВТБ Онлайн, начиная с суммы в 1 тысячу юаней, так и в офисах банка, начиная с 5 тысяч юаней. Для клиентов массовой розницы и владельцев пакета «Привилегия» ставки повышены до +0,56 % годовых. Теперь все клиенты ВТБ смогут получить наибольший доход при оформлении вклада без пополнения и снятия на три года с ежемесячной капитализацией.

Аналитики ВТБ отмечают, что на фоне дедолларизации растет интерес к «мягким» валютам, в том числе и китайскому юаню. Юань часто используется для диверсификации инвестиционных портфелей, так как его роль в международных расчетах постепенно увеличивается, а курс демонстрирует стабильность.

Объем вкладов розничных клиентов ВТБ в юанях на данный момент почти достигает 14 млрд юаней. Доля вкладов в юанях в валютном портфеле депозитов превышает 30 % и к концу года может достичь 50 %. За 2023 год объем средств физических лиц в китайской валюте в российской банковской системе вырос почти в 1,5 раза, и сегодня юань составляет около четверти валютных накоплений.

По данным ВТБ, средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 3 тысячи и достиг 12 тысяч юаней. Большинство вкладчиков предпочитают размещать свои средства на срок от трех месяцев до полугода, такие «короткие» и среднесрочные продукты составляют более 65% от всех открытых вкладов.

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