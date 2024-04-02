Ранее такой ставкой могли воспользоваться только владельцы пакета «Прайм», но теперь она стала доступна для всех клиентов.
До 8 апреля каждый клиент ВТБ может открыть вклад в китайской валюте - юанях, с доходностью до 5,05 %. Ранее такой ставкой могли воспользоваться только владельцы пакета «Прайм», но теперь она стала доступна для всех клиентов.
Открыть депозит можно через ВТБ Онлайн, начиная с суммы в 1 тысячу юаней, так и в офисах банка, начиная с 5 тысяч юаней. Для клиентов массовой розницы и владельцев пакета «Привилегия» ставки повышены до +0,56 % годовых. Теперь все клиенты ВТБ смогут получить наибольший доход при оформлении вклада без пополнения и снятия на три года с ежемесячной капитализацией.
Аналитики ВТБ отмечают, что на фоне дедолларизации растет интерес к «мягким» валютам, в том числе и китайскому юаню. Юань часто используется для диверсификации инвестиционных портфелей, так как его роль в международных расчетах постепенно увеличивается, а курс демонстрирует стабильность.
Объем вкладов розничных клиентов ВТБ в юанях на данный момент почти достигает 14 млрд юаней. Доля вкладов в юанях в валютном портфеле депозитов превышает 30 % и к концу года может достичь 50 %. За 2023 год объем средств физических лиц в китайской валюте в российской банковской системе вырос почти в 1,5 раза, и сегодня юань составляет около четверти валютных накоплений.
По данным ВТБ, средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 3 тысячи и достиг 12 тысяч юаней. Большинство вкладчиков предпочитают размещать свои средства на срок от трех месяцев до полугода, такие «короткие» и среднесрочные продукты составляют более 65% от всех открытых вкладов.
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