Василий Дякун 8 лет скрывался от следствия, наконец его дело рассмотрел суд.

Василий Дякун 8 лет скрывался от следствия, наконец его дело рассмотрел суд.

В Омске вынесли приговор бизнесмену Василию Дякуну. Он обвинялся в незаконной банковской деятельности. Суд приговорил его к 3 годам условно, но освободил от наказания. Причиной стала амнистия, которую объявила Госдума в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Дякун входил в так называемую группу Станислава Мацелевича, которую разоблачили в 2015 году. Сообщники занимались обналичкой средств с 2007 по 2014 год. Общая сумма транзакций, которые прошли через организацию, составила более 9 млрд рублей. Предприниматель Дякун и его сообщники смогли заработать на этих махинациях более 200 млн рублей.

Бизнесмену удалось скрыться от следствия, его задержали только в прошлом году, когда Дякун приехал в Омск.