Омск-Информ
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·Спорт

Игрока хотят поставить на позицию центрального нападающего первого звена. 
Омский «Авангард» собирается заключить контракт с канадским нападающим Филиппом Майе. Об этом сообщает телеграм-канал Timeout.
Игрока хотят поставить на позицию центрального нападающего первого звена. Это место освободится после возможного ухода из команды Райана Спунера. Сообщается, что сам Майе будет рассматривать вариант перехода в омскую команду в ближайшее время.
Ранее хоккеист выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург». В общей сложности он провел за 2 сезона в КХЛ 147 матчей и заработал 119 очков (46+73).

Хоккеист имеет опыт игры в НХЛ за «Вашингтон». Нынешний сезон он проводит в команде АХЛ «Лаваль Рокет». В 61 матче он забросил 19 шайб и сделал 28 передач.

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·Спорт

Игрока хотят поставить на позицию центрального нападающего первого звена. 
Омский «Авангард» собирается заключить контракт с канадским нападающим Филиппом Майе. Об этом сообщает телеграм-канал Timeout.
Игрока хотят поставить на позицию центрального нападающего первого звена. Это место освободится после возможного ухода из команды Райана Спунера. Сообщается, что сам Майе будет рассматривать вариант перехода в омскую команду в ближайшее время.
Ранее хоккеист выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург». В общей сложности он провел за 2 сезона в КХЛ 147 матчей и заработал 119 очков (46+73).

Хоккеист имеет опыт игры в НХЛ за «Вашингтон». Нынешний сезон он проводит в команде АХЛ «Лаваль Рокет». В 61 матче он забросил 19 шайб и сделал 28 передач.

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