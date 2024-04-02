Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Столько компания Whoosh заплатила за аренду участков под парковки своего транспорта.
Омский департамент экономической политики подвел итоги деятельности за 2023 год. По данным чиновников, городской бюджет заработал 637 тыс. рублей на сдаче в аренду мест под парковки электросамокатов. 
Всего в городе выделили 595 таких мест. Бросать транспорт на газонах, узких тротуарах и дорогах запретили.
·Экономика/Бизнес

Столько компания Whoosh заплатила за аренду участков под парковки своего транспорта.
Омский департамент экономической политики подвел итоги деятельности за 2023 год. По данным чиновников, городской бюджет заработал 637 тыс. рублей на сдаче в аренду мест под парковки электросамокатов. 
Всего в городе выделили 595 таких мест. Бросать транспорт на газонах, узких тротуарах и дорогах запретили.