Школу № 107 закрыли на капитальный ремонт. Некоторых учеников перевели в другое образовательное учреждение, а кого-то отправили на удаленку.

Школу № 107 закрыли на капитальный ремонт. Некоторых учеников перевели в другое образовательное учреждение, а кого-то отправили на удаленку.

В Омске еще одну школу закрыли на капитальный ремонт. В порядок приводят образовательное учреждение № 107. Как рассказали в мэрии города, старшеклассников перевели учиться в школу № 99, а начальные классы перешли на удаленку. Через какое-то время их переведут в школу № 108.

Отметим, образовательное учреждение вошло в список тех 14 школ, которые планируют отремонтировать в этом году. Сейчас в здании перевозят на новые места мебель и средства обучения.