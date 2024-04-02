Омск-Информ
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·Происшествия

Деньги собираются взыскать с жителя Тульской области, через счета которого они прошли.
Как сообщили в прокуратуре, мошенники позвонили 82-летней жительнице Русско-Полянского района, которая является инвалидом 1-й группы. Содержание разговоров пенсионерка не помнит, но в результате этих бесед она перевела неизвестным 550 тыс. рублей.
Полицейские выяснили, что деньги прошли через счета жителя Кимовска Тульской области, который содействовал мошенникам. Прокурор обратился в суд, чтобы взыскать с мужчины сумму необоснованного обогащения.
·Происшествия

Деньги собираются взыскать с жителя Тульской области, через счета которого они прошли.
Как сообщили в прокуратуре, мошенники позвонили 82-летней жительнице Русско-Полянского района, которая является инвалидом 1-й группы. Содержание разговоров пенсионерка не помнит, но в результате этих бесед она перевела неизвестным 550 тыс. рублей.
Полицейские выяснили, что деньги прошли через счета жителя Кимовска Тульской области, который содействовал мошенникам. Прокурор обратился в суд, чтобы взыскать с мужчины сумму необоснованного обогащения.