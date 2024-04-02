Мужчина обронил свой гаджет и не заметил этого. Телефон решил присвоить мимо проходящий омич.

Мужчина обронил свой гаджет и не заметил этого. Телефон решил присвоить мимо проходящий омич.

В отдел транспортной полиции обратился 37-летний омич, который рассказал, что на привокзальной площади у него пропал телефон стоимостью 25 тыс. рублей.

Оказалось, что мужчина обронил свой гаджет и не заметил. Мимо шел 49-летний житель Омской области. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина поднял телефон и забрал его себе.

Мужчину сразу же задержали. Ранее он уже был судим за хищение имущества. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Воришке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.