Омск-Информ
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·Общество

Его обещают убрать после подготовки к прокату катамаранов.
Омичи заметили, что на озере в парке 30-летия ВЛКСМ появился мостик. Однако мусор и грязь, как сообщают горожане в соцсетях, строители скинули в озеро. В мэрии сообщили, что мусор планируется убрать.
– В настоящее время на озере ведутся работы по подготовке к летнему сезону проката катамаранов (ремонтируется причал для посадки и высадки пассажиров). По окончании работ весь мусор будет вывезен и утилизирован, – прокомментировали в мэрии.
Чиновники также отметили, что ежедневно очищают пешеходные аллеи парка от снега. Воду откачивают с помощью помпы и отводят через дренажные канавы.
·Общество

Его обещают убрать после подготовки к прокату катамаранов.
Омичи заметили, что на озере в парке 30-летия ВЛКСМ появился мостик. Однако мусор и грязь, как сообщают горожане в соцсетях, строители скинули в озеро. В мэрии сообщили, что мусор планируется убрать.
– В настоящее время на озере ведутся работы по подготовке к летнему сезону проката катамаранов (ремонтируется причал для посадки и высадки пассажиров). По окончании работ весь мусор будет вывезен и утилизирован, – прокомментировали в мэрии.
Чиновники также отметили, что ежедневно очищают пешеходные аллеи парка от снега. Воду откачивают с помощью помпы и отводят через дренажные канавы.