Молодые люди были привлечены к административной ответственности.

Молодые люди были привлечены к административной ответственности.

Советский районный суд рассмотрел административные дела в отношении трех омичей. Они обвинялись по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики запрещенных в РФ экстремистских организаций».

24 марта этого года молодые люди в возрасте от 22 до 26 лет пришли в магазин «Магнит», который находится на проспекте Мира. Омичи поссорились с продавцом и начали выкрикивать лозунги в поддержку Украины.

– Фразы являлись лозунгами запрещенных в РФ организаций, включенных распоряжениями Минюста России от 17.01.2024 в Перечень организаций, указанных в частях третьей и четвертой статьи 6 Федерального закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а также атрибутики и символики этих организаций, – рассказали в суде.

Свою вину молодые люди признали и раскаялись. Суд вынес им наказание в виде штрафов в размере 1 тыс. рублей, одного из молодых людей суд отправил под арест на 7 суток.