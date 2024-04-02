Предприниматель подделал документы, а после предоставил их в налоговый орган. Теперь его ждет суд.

Предприниматель подделал документы, а после предоставил их в налоговый орган. Теперь его ждет суд.

В Омске будут судить генерального директора ООО «Трансинвестрой» Юрия Мурзина. Он обвиняет по двум статьям – «Уклонение от уплаты налогов» и «Легализация денежных средств, совершенное с использование служебного положения».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, с января 2017 по декабрь 2019 год предприниматель подделал документы, включил их в налоговые декларации возглавляемой им компании, а после предоставил в налоговый орган. Таким образом он уклонился от уплаты налогов в размере более 46,6 млн рублей.

– В целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами он организовал оформление ряда фиктивных сделок и совершение финансовых операций под видом оплаты за аренду транспортных средств, итогом которых стало поступление более 9 млн рублей на счета подконтрольных фирм. Прокуратура направила в суд иск о взыскании ущерба, в целях обеспечения его исполнения на имущество и денежные средства аффилированных с обвиняемым фирм наложен арест на общую сумму свыше 43 млн рублей, – добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.