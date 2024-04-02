Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Как заявили в региональном Минстрое, готовность объекта составляет 98 %.
В Горьковском завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Как заявили в региональном Минстрое, готовность объекта составляет 98 %.
– Сегодня монтируют вентиляционную систему, перила крылец и внутренней лестницы. Доделывают электроосвещение, облицовку оконных проемов в наружных стенах и огнезащиту металлоконструкций, – отметили в ведомстве.
Двухэтажное здание ФОКа будет соединено теплым переходом со школой, которую сдали в феврале этого года. Общая площадь объекта составляет почти 2 тыс. кв. м. Подрядчиком учреждения является ООО «СПК «Сибцентрострой». 
1664
·Общество

Как заявили в региональном Минстрое, готовность объекта составляет 98 %.
В Горьковском завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Как заявили в региональном Минстрое, готовность объекта составляет 98 %.
– Сегодня монтируют вентиляционную систему, перила крылец и внутренней лестницы. Доделывают электроосвещение, облицовку оконных проемов в наружных стенах и огнезащиту металлоконструкций, – отметили в ведомстве.
Двухэтажное здание ФОКа будет соединено теплым переходом со школой, которую сдали в феврале этого года. Общая площадь объекта составляет почти 2 тыс. кв. м. Подрядчиком учреждения является ООО «СПК «Сибцентрострой». 
1664