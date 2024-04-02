Анастасия и Никита Медведевы познакомились во время участия в «Снежном десанте». Сейчас супруги воспитывают 3-летнюю дочь.

Анастасия и Никита Медведевы познакомились во время участия в «Снежном десанте». Сейчас супруги воспитывают 3-летнюю дочь.

Бойцы студенческих отрядов Анастасия и Никита Медведевы рассказали, как «Снежный десант» помог создать им семью.

– В 2017 году я основал свой отряд СД «Медведи», а Настя оказалась в первом наборе студентов, пришедших к нам работать. Три года мы ездили в десант просто как друзья. В таком отряде намного лучше узнаешь ребят, ведь в течение 10 дней приходится вместе делить десантский быт, решать рабочие вопросы. На трудовой почве мы и стали ближе друг к другу, – рассказал омич.

У пары уже есть 3-летняя дочь по имени Саша. Родители отмечают, что ребенок посещает вместе с ними все отрядные мероприятия и учится находиться в социуме.

– Когда Саша была совсем маленькой, мы укладывали ее спать под наши отрядные песни. Сейчас она даже подпевает нам. В меру своих вокальных способностей, конечно, но мелодию держит хорошо. Наверно, мы сами выбираем ей путь в студенческие отряды, но ведь она живет в этой атмосфере. Будет здорово, если она пойдет по нашим стопам. Будем строить свою студотрядовскую династию на примере своей семьи, – рассказала Анастасия.

Медведевы не единственная пара, которой создать семью помогли РСО. Младший брат Никиты Медведева Даниил познакомился со своей возлюбленной в отряде проводников.

– Однажды я рассказал брату про студенческие отряды, и он очень заинтересовался этим. Теперь в «Снежный десант» ездят уже четверо Медведевых – мы с Настей и Даниил с женой. А еще оказалось, что для моей бабушки студенческая целинка тоже особенный этап жизни. В свое время она работала в сельскохозяйственном отряде. Много рассказывала мне об этом, о своей первой целине. Правда, бойцовку за давностью лет ей не удалось сохранить, – отметил Никита.

В настоящее время супруги уже окончили университет и занимаются работой: Никита трудится в компании по внутреннему и наружному освещению, а Анастасия занимается журналистикой. Однако пара до сих пор участвует в «Снежном десанте».

Семья планирует стать участниками 12-го слета «Труд Крут», который пройдет в Омской области в мае. Мероприятие объединит множество бойцов из разных городов.