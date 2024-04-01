Индивидуальным предпринимателям рассылают уведомления о подозрительной активности и просят обратиться к назначенному инспектору.

Индивидуальным предпринимателям рассылают уведомления о подозрительной активности и просят обратиться к назначенному инспектору.

В адрес омских бизнесменов поступают фейковые сообщения о том, что их деятельность подвергается проверке налоговых органов, заявили в областном союзе предпринимателей. Рассылка липовых уведомлений якобы от лица центрального аппарата ФНС России ведется через популярные месседжеры.

Псевдоналоговики направляют индивидуальным предпринимателям уведомления о подозрительной активности, «исходя из результатов финансовых операций», и просят обратиться к назначенному инспектору.

– Подобные сообщения, приходящие в мессенджеры, можно оставить без внимания, ни в коем случае не переходить по непроверенным ссылкам, а для уточнения информации рекомендуется позвонить в инспекцию по месту постановки на учет, – отметили в союзе предпринимателей.

Как уточнили в общественном совете при Управлении Федеральной налоговой службы по Омской области, центральный аппарат напрямую не рассылает сообщения, любая рассылка всегда идет от имени территориальных управлений.