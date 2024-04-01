Авария с участием двух фур и микроавтобуса унесла жизни восьми человек. Молодой человек и спасший его мужчина постепенно идут на поправку.

Авария с участием двух фур и микроавтобуса унесла жизни восьми человек. Молодой человек и спасший его мужчина постепенно идут на поправку.

Двое выживших в страшном ДТП на трассе Тюмень – Омск идут на поправку, сообщает НГС55 со ссылкой на региональный Следком. Авария с участием двух фур и микроавтобуса произошла днем 16 марта в Тюкалинском районе. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 8 человек.

Выжившие – 30-летний мужчина и спасенный им из микроавтобуса 20-летний парень – поправляются. Состояние первого медики оценивают как удовлетворительное. Второго – средней тяжести. Неделю назад молодой человек был в тяжелом состоянии, но работа омских врачей постепенно дает результаты.