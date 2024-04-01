Мальчики так оживленно беседовали по дороге, что провожающий не запомнил обратный путь. Заблудившегося школьника потеряла мать.

Мальчики так оживленно беседовали по дороге, что провожающий не запомнил обратный путь. Заблудившегося школьника потеряла мать.

Сегодня днем в Амурском поселке Омска потерялся 11-летний мальчик. Ребенок возвращался из школы и решил проводить до дома одноклассника, живущего на улице Багратиона. По дороге они увлеченно беседовали, и провожающий не запомнил обратный путь. Сам мальчик живет на 24-й Северной, и, оказавшись один в чужом районе, школьник заблудился.

На его удачу, мимо ехали сотрудники Госавтоинспекции. Они поинтересовались у мальчика, все ли с ним хорошо. Ребенок назвал им свой домашний адрес, и полицейские доставили его до места.

– В патрульный автомобиль они пригласили маму мальчика, которая к этому времени уже стала волноваться из-за долгого отсутствия сына. На прощание инспектор угостил ребенка конфетой и пожелал больше не теряться и не волновать маму, – рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Омичам напомнили, что детям нужно рассказывать о правилах поведения в различных непредвиденных ситуациях, они должны знать наизусть номер телефона родителей, а также иметь безопасный маршрут «дом – школа – дом».