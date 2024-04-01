Мальчики так оживленно беседовали по дороге, что провожающий не запомнил обратный путь. Заблудившегося школьника потеряла мать.
Сегодня днем в Амурском поселке Омска потерялся 11-летний мальчик. Ребенок возвращался из школы и решил проводить до дома одноклассника, живущего на улице Багратиона. По дороге они увлеченно беседовали, и провожающий не запомнил обратный путь. Сам мальчик живет на 24-й Северной, и, оказавшись один в чужом районе, школьник заблудился.
На его удачу, мимо ехали сотрудники Госавтоинспекции. Они поинтересовались у мальчика, все ли с ним хорошо. Ребенок назвал им свой домашний адрес, и полицейские доставили его до места.
– В патрульный автомобиль они пригласили маму мальчика, которая к этому времени уже стала волноваться из-за долгого отсутствия сына. На прощание инспектор угостил ребенка конфетой и пожелал больше не теряться и не волновать маму, – рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
Омичам напомнили, что детям нужно рассказывать о правилах поведения в различных непредвиденных ситуациях, они должны знать наизусть номер телефона родителей, а также иметь безопасный маршрут «дом – школа – дом».