Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко. За предупреждение ЧС отвечает его заместитель Алексей Ромахин.
Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о введении в Омской области режима повышенной готовности из-за угрозы ландшафтных пожаров. Документом предусмотрен целый ряд действий властей различного уровня.
Так, чиновникам необходимо усилить контроль за состоянием окружающей среды; при необходимости вводится круглосуточное дежурство руководителей; будут вестись непрерывный сбор, обработка и передача данных о прогнозируемых ЧС; о возникновении ЧС власти должны будут своевременно проинформировать население и при необходимости провести его эвакуацию.
Главы районов должны предусмотреть силы и средства для тушения ландшафтных пожаров, не допустить перехода пожара с болотистых труднодоступных мест на иные территории и населенные пункты. Также в их обязанности входит создание или обновление минерализованных полос, проведение расчистки территорий населенных пунктов от сухой травы, а также подвоз воды для тушения пожаров в случае неисправности или отсутствия противопожарного водоснабжения.
Ответственным за предупреждение ЧС глава региона назначил своего заместителя Алексея Ромахина.
Ранее сообщалось, что с 15 апреля в Омской области введут особый противопожарный режим. Жители региона не смогут посещать леса.