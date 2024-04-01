Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко. За предупреждение ЧС отвечает его заместитель Алексей Ромахин.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко. За предупреждение ЧС отвечает его заместитель Алексей Ромахин.

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о введении в Омской области режима повышенной готовности из-за угрозы ландшафтных пожаров. Документом предусмотрен целый ряд действий властей различного уровня.

Так, чиновникам необходимо усилить контроль за состоянием окружающей среды; при необходимости вводится круглосуточное дежурство руководителей; будут вестись непрерывный сбор, обработка и передача данных о прогнозируемых ЧС; о возникновении ЧС власти должны будут своевременно проинформировать население и при необходимости провести его эвакуацию.

Главы районов должны предусмотреть силы и средства для тушения ландшафтных пожаров, не допустить перехода пожара с болотистых труднодоступных мест на иные территории и населенные пункты. Также в их обязанности входит создание или обновление минерализованных полос, проведение расчистки территорий населенных пунктов от сухой травы, а также подвоз воды для тушения пожаров в случае неисправности или отсутствия противопожарного водоснабжения.

Ответственным за предупреждение ЧС глава региона назначил своего заместителя Алексея Ромахина.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля в Омской области введут особый противопожарный режим. Жители региона не смогут посещать леса.