Он катался без прав, и его мать знала об этом.

Он катался без прав, и его мать знала об этом.

Сотрудники ДПС остановили в Ленинском округе ВАЗ-2110, которым управлял 17-летний школьник. Машина при этом еще и не была зарегистрирована. На место вызвали мать парня. Она отметила, что знала, что сын сел за руль транспортного средства. На подростка и на женщину были составлены протоколы. С ними также будут работать инспекторы ПДН. Машину поместили на специализированную стоянку.