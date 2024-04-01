Омск-Информ
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·Происшествия

Более 65 % возгораний произошли в жилых помещениях.
За три месяца текущего года сотрудники регионального МЧС ликвидировали 619 пожаров. Огнеборцы спасли в возгораниях 186 человек, еще более 1,5 тысячи человек были эвакуированы. Более 65 % пожаров произошли в жилых помещениях.
– Уходя из дома, обязательно отключайте от электросети бытовые электроприборы. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра топящуюся печь. Обучайте детей правилам безопасного поведения, – отметил главный государственный инспектор Омской области по пожарному надзору Максим Новиков.
В пожарах за три месяца погибло 37 человек, еще 23 получили различные травмы. 
·Происшествия

Более 65 % возгораний произошли в жилых помещениях.
За три месяца текущего года сотрудники регионального МЧС ликвидировали 619 пожаров. Огнеборцы спасли в возгораниях 186 человек, еще более 1,5 тысячи человек были эвакуированы. Более 65 % пожаров произошли в жилых помещениях.
– Уходя из дома, обязательно отключайте от электросети бытовые электроприборы. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра топящуюся печь. Обучайте детей правилам безопасного поведения, – отметил главный государственный инспектор Омской области по пожарному надзору Максим Новиков.
В пожарах за три месяца погибло 37 человек, еще 23 получили различные травмы. 