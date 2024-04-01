Мать малыша попросила воспитательницу отправить ребенка одеваться перед ее приходом. Малыш оделся и сам пошел домой.

Мать малыша попросила воспитательницу отправить ребенка одеваться перед ее приходом. Малыш оделся и сам пошел домой.

Прокуратура Ленинского округа начала проверку по факту самовольного ухода ребенка из детского сада. Происшествие произошло 8 февраля. В полицию обратилась омичка, которая рассказала, что ее 5-летний сын потерялся, хотя был в детском саду.

– Установлено, что мама мальчика позвонила воспитателю группы и попросила отправить ребенка одеваться перед ее приходом. После того как мальчик оделся, он беспрепятственно покинул здание и территорию образовательного учреждения, – рассказали в областной прокуратуре.

Оказалось, что ребенок ушел из учреждения и самостоятельно добрался до своего дома, который находится в 1 километре от детсада. Противоправных действий с ребенком никто не совершал.

Заведующая детсадом получила представление от прокуратуры, а воспитательница была привлечена к дисциплинарной ответственности. Надзорное ведомство решает вопрос о привлечении ответственных лиц детсада к административной ответственности.