Он лично проверил объекты, на которые жалуются горожане в соцсетях.

Он лично проверил объекты, на которые жалуются горожане в соцсетях.

После жалоб омичей на ямы на дорогах и подтопления мэр Сергей Шелест решил проехать по территории Октябрьского и Центрального округов. Он отметил, что администрация старается оперативно отрабатывать такие обращения.

– Где-то проблему удается решить отправкой спецтехники и дорожных бригад, где-то необходимы серьезные инженерные решения, – отметил Шелест.

По итогам объезда мэр отметил, что специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства делают все необходимое для борьбы с паводком и ремонтируют дороги. Несмотря на это глава города дал поручение главам округов: активнее реагировать на сигналы с мест подтоплений, самим выезжать на участки и уделять особое внимание социальным объектам.

Также Шелест поручил подготовиться к проведению в городе средников и субботников. Дату первого из них уже определили – он пройдет 20 апреля.