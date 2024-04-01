Молодой человек зашел в подсобное помещение, ударил продавщицу и забрал ее телефон и кошелек.

Молодой человек зашел в подсобное помещение, ударил продавщицу и забрал ее телефон и кошелек.

К полицейским обратилась 61-летняя жительница Советского округа. Она рассказала, что работает продавщицей в киоске по продаже горячего питания, который находится на проспекте Маркса. В один из дней в подсобное помещение киоска зашел неизвестный. Он ударил женщину по лицу, схватил ее кошелек и телефон, после чего убежал. Материальный ущерб омичка оценила в 11,2 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что преступником является 29-летний ранее судимый омич. Он вышел из колонии 11 марта. Молодой человек рассказал, что продал смартфон прохожему за 2 тыс. рублей.

Теперь на омича заведено новое уголовное дело за грабеж. Суд отправил его в СИЗО на время следствия. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.