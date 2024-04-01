Омск-Информ
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·Общество

Соответствующее распоряжение должен подписать мэр Сергей Шелест. 
Омичам напомнили, когда в городе закончится отопительный сезон. Соответствующее распоряжение должен подписать мэр Сергей Шелест. 
Согласно нормативам, отопительный период заканчивается, когда среднесуточная температура достигает +8 градусов. При этом она должна продержаться несколько дней. Поэтому батареи в квартирах омичей будут теплыми еще около месяца.
В прошлом году отопление в Омске отключали 3 мая, в 2022 году – 27 апреля. Только в 2013 и 2018 годах батареи отключали в середине мая из-за холодной погоды.
1971
·Общество

Соответствующее распоряжение должен подписать мэр Сергей Шелест. 
Омичам напомнили, когда в городе закончится отопительный сезон. Соответствующее распоряжение должен подписать мэр Сергей Шелест. 
Согласно нормативам, отопительный период заканчивается, когда среднесуточная температура достигает +8 градусов. При этом она должна продержаться несколько дней. Поэтому батареи в квартирах омичей будут теплыми еще около месяца.
В прошлом году отопление в Омске отключали 3 мая, в 2022 году – 27 апреля. Только в 2013 и 2018 годах батареи отключали в середине мая из-за холодной погоды.
1971