Омск-Информ
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·Общество

Соответствующий аукцион был объявлен на портале госзакупок.
Мэрия начала поиск подрядчика, который займется техническим обслуживанием автоматизированной системы централизированного оповещения населения города. Соответствующий аукцион был объявлен на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит каждый месяц проводить осмотр и чистку систем оповещения. Он должен следить за работоспособностью системы и проводить необходимые регулировки оборудования. В случае неисправностей их необходимо устранить в течение 24 часов.
Начальная цена контракта составляет 629 тыс. рублей. Подрядчику предстоит обслуживать более 140 систем оповещения, которые находятся в разных округах Омска. 
1105
·Общество

Соответствующий аукцион был объявлен на портале госзакупок.
Мэрия начала поиск подрядчика, который займется техническим обслуживанием автоматизированной системы централизированного оповещения населения города. Соответствующий аукцион был объявлен на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит каждый месяц проводить осмотр и чистку систем оповещения. Он должен следить за работоспособностью системы и проводить необходимые регулировки оборудования. В случае неисправностей их необходимо устранить в течение 24 часов.
Начальная цена контракта составляет 629 тыс. рублей. Подрядчику предстоит обслуживать более 140 систем оповещения, которые находятся в разных округах Омска. 
1105