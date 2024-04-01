Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером.
Вчера около 23:35 в Тюкалинске 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-212140 сбил 17-летнего парня. Подросток шел по краю проезжей части навстречу машине.
Молодой человек получил тяжелые травмы. Как сообщили в ГИБДД, его госпитализировали.
Сотрудники полиции продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах происшествия.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером.
Вчера около 23:35 в Тюкалинске 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-212140 сбил 17-летнего парня. Подросток шел по краю проезжей части навстречу машине.
Молодой человек получил тяжелые травмы. Как сообщили в ГИБДД, его госпитализировали.
Сотрудники полиции продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах происшествия.