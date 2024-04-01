Самая высокая температура на этой неделе ожидается в четверг.

Самая высокая температура на этой неделе ожидается в четверг.

По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра в Омской области будет +3...+8 градусов. В среду потеплеет до +5...+10, а в четверг синоптики обещают +9...+14.

Сегодня ночью возможен снег с дождем. Существенных осадков днем во вторник, среду и четверг не ожидается. На дорогах местами может быть гололедица. Порывы ветра могут достигать 5–12 м/с.

Отметим, что ночная температура, по прогнозу синоптиков, не будет опускаться ниже –4 градусов.