Сегодня предприятие отмечает 19-летие. С 2005 года компания инвестировала в развитие коммунальной инфраструктуры Омска более 9 млрд рублей.

Сегодня предприятие отмечает 19-летие. С 2005 года компания инвестировала в развитие коммунальной инфраструктуры Омска более 9 млрд рублей.

1 апреля 2024 года акционерное общество «ОмскВодоканал» отмечает 19-летие c момента оказания услуг в городе Омске. С 2005 года предприятие инвестировало в развитие коммунальной инфраструктуры более 9 млрд рублей. В числе реализованных проектов – строительство новых песколовок и каталитической установки сжигания осадка сточных вод, внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила и запуск новых воздуходувок на очистных сооружениях канализации. На сооружениях водоподготовки с 2018 года работает самая мощная в стране станция обеззараживания природной воды по технологии мембранного электролиза, 9 лет назад ликвидирован сброс промывных вод в Иртыш.

За годы работы протяженность обслуживаемых сетей водоснабжения увеличилась на 361 км, сетей канализации – на 268 км. С 2005 года омский водоканал подал потребителям 3 млрд 30 млн кубометров чистой питьевой воды, принял и очистил 2 млрд 740 млн кубометров сточных вод, провел 9 млн исследований проб воды и стоков, построил и реконструировал 167 километров сетей водопровода и канализации, заключил почти 10 000 договоров на строительство новых сетей, на сумму более 5 млрд рублей.

- Задачи омского водоканала за все время работы предприятия остаются неизменными. Главные – обеспечить горожан качественной питьевой водой, отвести и очистить сточные воды. Сегодня значительное внимание мы уделяем экологии. Крупные проекты по обновлению оборудования на различных технологических этапах очистки сточных вод реализуются за счет инвестиционной программы на очистных сооружениях канализации. Регулярно проводим зарыбление Иртыша, компенсируя ущерб водным биоресурсам. В этом году выпустим в реку молодь осетра, стерляди или нельмы. Качество омской питьевой воды неизменно входит в число лучших в стране. Это то, чем по праву могут гордиться омичи, - рассказал генеральный директор омского водоканала Павел Козлов.

Компания подает питьевую воду и оказывает услуги водоотведения более чем 1 млн потребителей, проживающих в Омске. Клиентами водоканала являются свыше 8 тысяч юридических лиц, УК, ТСЖ, организаций и предприятий различных форм собственности, а также 990 тысяч абонентов - физических лиц.

В настоящее время в эксплуатации предприятия находятся 4 речных водозабора, два комплекса водопроводных очистных сооружений общей производительностью 630 тысяч кубометров в сутки, два комплекса очистных сооружений канализации общей производительностью 630 тысяч кубометров в сутки, 102 водопроводных насосных станции 113 канализационных насосных станций. Предприятие обслуживает водопроводные сети протяженностью 1934 км и сети канализации протяженностью 1351 км.