Почти 40 % выставленных на продажу частных домов и дач в городе построены из кирпича.
Омск вошел в список городов с самой большой долей кирпичных домов и дач. По информации федерального комбината стеновых материалов «Винзер», Омск занял 7-е место: почти 40 % выставленных на продажу частных домов и дач в городе построены из кирпича.
– Из-за большого распространения технологии монолитно-каркасного домостроения при возведении многоквартирных домов в совокупности с ростом стоимости других материалов для отделки фасада керамический кирпич стал более доступен для частного домостроения, как с точки зрения его наличия у производителей, так и с точки зрения капитальных и эксплуатационных затрат, – отметил гендиректор комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин, сообщают «Известия».
Первое место в рейтинге занял Ростов-на-Дону (76 % продаваемых домов построены из кирпича). На втором и третьем местах оказались Казань (72 %) и Краснодар (59 %). Далее расположились Волгоград (41 %), Самара (40 %) и Воронеж (39 %).