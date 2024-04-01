Работы провели на Богдана Хмельницкого, Королева, Масленникова, 10 лет Октября и других улицах.

Работы провели на Богдана Хмельницкого, Королева, Масленникова, 10 лет Октября и других улицах.

По ночам в Омске сотрудники УДХБ ремонтируют дороги. На некоторых участках ямы залатали на улицах 22 Декабря, Ватутина, Воровского, Кирова, Богдана Хмельницкого, Королева, Красноярском тракте, 10 лет Октября, 4-я Челюскинцев и Масленникова.

– К ремонту проезжей части дорожные службы приступили еще в начале марта – использовали инертные материалы, битум и холодный асфальт. Локальный аварийно-восстановительный ремонт проводится в основном в ночное время, чтобы минимизировать риск создания препятствий для движения основного потока машин. Уже в ближайшее время, при установлении благоприятной погоды, ремонт дорог будут проводить и днем, – сообщили в мэрии.

На прошлой неделе в Омске в тестовом режиме запустили асфальтовый завод. С начала работы он уже выпустил почти 250 тонн асфальтобетонной смеси.

На этой неделе в мэрии пообещали опубликовать график аварийно-восстановительных работ на весь сезон.