Мужчина начал заниматься незаконной работой еще у себя на родине. Потом его отправили в Томск, Новосибирск и Омск. Теперь он рискует сесть в тюрьму на пожизненный срок.

Мужчина начал заниматься незаконной работой еще у себя на родине. Потом его отправили в Томск, Новосибирск и Омск. Теперь он рискует сесть в тюрьму на пожизненный срок.

Несколько дней назад в Омске на улице Белозерова задержали мужчину, который является гражданином одной из среднеазиатских стран. Полицейские обнаружили у него 20 свертков с героином. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, в квартире на улице Пригородной, которую арендовал азиат, нашли еще 198 граммов метадона и 492 грамма героина.

Находясь в родной стране, мужчина нашел незаконную работу через интернет. Кураторы наркобизнеса направили его в Россию. Своей работой он занимался в трех регионах Западно-Сибирского федерального округа – Омской, Томской и Новосибирской областях.

– Указания от кураторов он получал на родном для него языке. Предварительно установлено, что партию наркозелья из Новосибирска он доставил в Омск, где должен был расфасовать и реализовать путем организации тайников-закладок конечным наркопотребителям, – добавили в ведомстве.

Стражи порядка возбудили два уголовных дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору». Мужчину заключили под стражу. Теперь ему грозит пожизненное лишения свободы.