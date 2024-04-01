Жители области могут подать документы тремя способами: отнести их лично в школу, отправить по почте или онлайн через госуслуги.

Жители области могут подать документы тремя способами: отнести их лично в школу, отправить по почте или онлайн через госуслуги.

С сегодняшнего дня в регионе начался прием заявлений от омичей для зачисления детей в первый класс. Жители области могут подать документы тремя способами: отнести их лично в школу, отправить по почте или онлайн через госуслуги.

– Первоочередное право записи в первый класс по месту жительства имеют дети военнослужащих, дети сотрудников полиции и ОВД, ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы. Этим же правом могут воспользоваться дети участников специальной военной операции. Законом Омской области предусмотрено право первоочередного зачисления в первые классы детей педагогических сотрудников и медицинских работников, – рассказал глава регионального Минобра Иван Кротт.

Также преимущество для зачисления в школу имеют братья и сестры детей, которые уже обучаются в этом образовательном учреждении. При этом с этого года эта привилегия распространяется и на усыновленных или опекаемых детей.

Глава Минобра отметил, что омичи, которые по месту жительства относятся к школам, где идет капремонт, должны подавать заявления именно в эти учреждения. На время проведения работ ребенок временно будет учиться в другой школе.

Жителям региона необходимо предоставить в школу копию своего паспорта, свидетельство о рождении ребенка и документ, который подтверждает проживание на закрепленной территории.