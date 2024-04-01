Глава региона рассказал, где именно обновят асфальтовое покрытие на эти деньги.

Глава региона рассказал, где именно обновят асфальтовое покрытие на эти деньги.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о распределении 407 млн рублей муниципалитетам на ремонт дорог. В этом году на эти средства обновят подъезд к селу Атирка в Тарском районе, завершат строительство дороги в микрорайоне Павловском в Русской Поляне по улице Дачной. Планируется также отремонтировать дороги, ведущие к дачам в Омском районе.

– Также предусмотрели субсидии на реконструкцию автомобильных дорог по ул. Гурника и Солнечная в Исилькуле и строительство дорог в Нововаршавке по улицам: 1-я Озерная, 2-я Озерная, 3-я Озерная, Варшавская и участку улицы Красноармейская, – сообщает Хоценко.

Как сообщили в облправительстве, эти работы планируются на 2024–2025 годы.