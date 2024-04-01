С 1 по 5 апреля в пяти населенных пунктах региона будут перебои с телевещанием. Они начнутся с утра.

С 1 по 5 апреля в пяти населенных пунктах региона будут перебои с телевещанием. Они начнутся с утра.

На этой неделе жители пяти населенных пунктов Омской области столкнутся с перебоями в телевещании. Об этом рассказали на портале цифрового эфирного телевидения.

2 апреля с 11:00 до 17:00 часов перебои в телевещании возникнут в селе Шухово Знаменского района. 3 апреля с 10:00 до 16:00 «профилактика» коснется райцентр Тевриз. 4 и 5 апреля с 10:00 до 18:00 часов с перебоями столкнутся жители райцентра Шербакуль. Также 4 апреля с 09:00 до 16:00 часов перерывы в трансляции будут в деревне Летние Усть-Ишимского района и в то же время 5 апреля – в селе Бакшеево Тевризского района.