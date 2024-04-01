Если мужчина не обжалует приговор, он проведет это время в колонии общего режима.

Если мужчина не обжалует приговор, он проведет это время в колонии общего режима.

Омский гарнизонный военный суд отправил военнослужащего Никиту Секриера в колонию общего режима за уклонение от службы. Мужчину лишили свободы на 5,5 лет.

Как сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда, мужчина не хотел служить и 9 декабря прошлого года самовольно оставил воинскую часть. Однако уже 6 февраля его задержал следователь военного следственного отдела.

Отметим, что приговор суда в законную силу пока не вступил. Военнослужащий может попытаться его обжаловать.