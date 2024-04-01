Женщина приобрела жилье на средства маткапитала, но выделить доли детям забыла.

Женщина приобрела жилье на средства маткапитала, но выделить доли детям забыла.

В суд обратилась прокуратура, которая потребовала от 43-летней жительницы Исилькуля выделить доли в жилище детям. Надзорное ведомство выяснило, что у женщины есть трое несовершеннолетних детей, 17, 8 и 7 лет. При покупке частного дома женщина использовала средства материнского капитала, однако доли в жилище детям так и не выделила.

– В результате суд, удовлетворив иск, вынес решение обязать гражданку оформить жилое помещение в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми. Исполнительный лист поступил на исполнение в Исилькульское районное отделение судебных приставов, – отметили в УФССП по Омской области.

Приставы напомнили женщине, что, если она не исполнит решение суда в срок, на нее будет заведено административное дело. После этого она выполнила требования суда.