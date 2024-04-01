За год количество работающих в регионе сократилось почти на 30 тыс. человек. Это одни из самых низких показателей среди регионов России.

За год количество работающих в регионе сократилось почти на 30 тыс. человек. Это одни из самых низких показателей среди регионов России.

В прошлом году Омская область столкнулась с сокращением числа работающих на 3,2 %. Из-за этого показателя регион расположился на 73-м месте в рейтинге динамики рынка труда «РИА Новостей». За год количество занятых в регионе сократилось на 29,6 тыс. человек, а доля безработных составила 3,2 %.

Лидерами в рейтинге стали Московская область, Севастополь и Карачаево-Черкесия. В неблагополучной ситуации кроме Омской области оказались Карелия, Мурманская и Архангельская области.

В основном рынок труда сосредоточен в Москве. Там работают 7,2 млн человек, Подмосковье – 4,5 млн занятых и Санкт-Петербурге – 3,2 млн работающих.