Мужчина хотел приобрести участок, чтобы обустроить на нем личное подсобное хозяйство.

Мужчина хотел приобрести участок, чтобы обустроить на нем личное подсобное хозяйство.

В Шербакульский районный суд обратился местный житель, который потребовал признать незаконными действия местной администрации. Орган местного самоуправления отказал мужчине в предоставлении в собственность за плату земельного участка без проведения торгов.

С соответствующим заявлением сельчанин обратился в комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом 29 мая прошлого года. Он просил передать ему в собственность по договору купли-продажи участок площадью 400 кв. м в селе Елизаветино для ведения личного подсобного хозяйства.

– Орган местного самоуправления ему отказал, так как на образуемом земельном участке расположено антенно-мачтовое сооружение сотовой связи, принадлежащее ЗАО «Сибирская сотовая связь», – рассказали в суде.

Суд удовлетворил требования мужчины, поскольку вышка сотовой связи, располагающаяся на участке, не является причиной для отказа. Местная администрация и ООО «Т2 Мобайл» не согласились с таким решением и подали апелляцию.

– Строительство антенно-мачтового сооружения осуществлялось на земельном участке, предоставленном ЗАО «Сибирская сотовая связь» в установленном порядке, в аренду на 49 лет в 2010 году. Предоставленная истцом схема расположения земельного участка выполнена при ненадлежащем межевании. В силу положений Земельного кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ размещение объекта капитального строительства на основании сервитута и публичного сервитута не допускается, – отметили в судебной коллегии.

Областной суд отменил решение районного суда и отказал мужчине в удовлетворении его требований. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил решение без изменений.