Омск-Информ
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·Общество

На ее ремонт после дорожно-транспортного происшествия у владельцев ушло несколько месяцев.
В Омске за пять месяцев отремонтировали павильон около «Голубого огонька», который пострадал после ДТП прошлой осенью. Как сообщает «НГС55», кофейня в этом павильоне откроется 2 апреля.
Напомним, ДТП произошло 15 октября. На проспекте Маркса столкнулись два автомобиля. Один из них отбросило в павильон кофейни.
·Общество

На ее ремонт после дорожно-транспортного происшествия у владельцев ушло несколько месяцев.
В Омске за пять месяцев отремонтировали павильон около «Голубого огонька», который пострадал после ДТП прошлой осенью. Как сообщает «НГС55», кофейня в этом павильоне откроется 2 апреля.
Напомним, ДТП произошло 15 октября. На проспекте Маркса столкнулись два автомобиля. Один из них отбросило в павильон кофейни.