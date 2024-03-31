Омск-Информ
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·Общество

Их озвучил губернатор Виталий Хоценко. Сейчас зарплаты на оборонных предприятиях могут достигать до 100 тыс. рублей.

Стали известны зарплаты в оборонно-промышленном комплексе Омской области. Их озвучил губернатор Виталий Хоценко на своем большом интервью сегодня, 31 марта. Как отметил Хоценко, сейчас оборонно-промышленный комплекс региона наращивает былую мощь.

- Сегодня былая мощь возвращается. В численности мы растем, выпуск продукции увеличился за последние два года в разы. Мы продолжаем модернизацию предприятий, закупаем оборудование, делаем восстановительные работы цехов, строим новые. Задача региональной власти в обеспечении кадрами, потому что растет производственная мощность, растут объемы выпускаемой продукции. Наша цель скоординировать спайку между промышленностью, колледжами, вузами, школами, чтобы мотивировать ребят идти в оборонку. Оборонно-промышленный комплекс со своей стороны поднимает достойно заработные платы. 30-40 тыс. рублей – таких зарплат уже нет, как было 2 года назад. Сегодня заработная плата от 65 тыс. и выше. А если специалист хороший, с опытом либо со специальностью вуза, то можно претендовать на и 100 тыс. или за 100 тыс. рублей, - заявил губернатор.

Отметим, что сейчас средняя зарплата омичей составляет 75 тыс. рублей.

·Общество

Их озвучил губернатор Виталий Хоценко. Сейчас зарплаты на оборонных предприятиях могут достигать до 100 тыс. рублей.

Стали известны зарплаты в оборонно-промышленном комплексе Омской области. Их озвучил губернатор Виталий Хоценко на своем большом интервью сегодня, 31 марта. Как отметил Хоценко, сейчас оборонно-промышленный комплекс региона наращивает былую мощь.

- Сегодня былая мощь возвращается. В численности мы растем, выпуск продукции увеличился за последние два года в разы. Мы продолжаем модернизацию предприятий, закупаем оборудование, делаем восстановительные работы цехов, строим новые. Задача региональной власти в обеспечении кадрами, потому что растет производственная мощность, растут объемы выпускаемой продукции. Наша цель скоординировать спайку между промышленностью, колледжами, вузами, школами, чтобы мотивировать ребят идти в оборонку. Оборонно-промышленный комплекс со своей стороны поднимает достойно заработные платы. 30-40 тыс. рублей – таких зарплат уже нет, как было 2 года назад. Сегодня заработная плата от 65 тыс. и выше. А если специалист хороший, с опытом либо со специальностью вуза, то можно претендовать на и 100 тыс. или за 100 тыс. рублей, - заявил губернатор.

Отметим, что сейчас средняя зарплата омичей составляет 75 тыс. рублей.