Их озвучил губернатор Виталий Хоценко. Сейчас зарплаты на оборонных предприятиях могут достигать до 100 тыс. рублей.
Стали известны зарплаты в оборонно-промышленном комплексе Омской области. Их озвучил губернатор Виталий Хоценко на своем большом интервью сегодня, 31 марта. Как отметил Хоценко, сейчас оборонно-промышленный комплекс региона наращивает былую мощь.
- Сегодня былая мощь возвращается. В численности мы растем, выпуск продукции увеличился за последние два года в разы. Мы продолжаем модернизацию предприятий, закупаем оборудование, делаем восстановительные работы цехов, строим новые. Задача региональной власти в обеспечении кадрами, потому что растет производственная мощность, растут объемы выпускаемой продукции. Наша цель скоординировать спайку между промышленностью, колледжами, вузами, школами, чтобы мотивировать ребят идти в оборонку. Оборонно-промышленный комплекс со своей стороны поднимает достойно заработные платы. 30-40 тыс. рублей – таких зарплат уже нет, как было 2 года назад. Сегодня заработная плата от 65 тыс. и выше. А если специалист хороший, с опытом либо со специальностью вуза, то можно претендовать на и 100 тыс. или за 100 тыс. рублей, - заявил губернатор.
Отметим, что сейчас средняя зарплата омичей составляет 75 тыс. рублей.