Мужчина наносил мазь на вымя коровы, и в какой-то момент лекарство у него выпало из рук. Он потянулся, чтобы достать его, но сделать этого так и не смог.

Мужчина наносил мазь на вымя коровы, и в какой-то момент лекарство у него выпало из рук. Он потянулся, чтобы достать его, но сделать этого так и не смог.

В Полтавском районе произошел несчастный случай с 48-летним местным жителем. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, мужчина получил черепно-мозговую травму, когда проходил стажировку на животноводческой ферме.

Инцидент произошел вчера, 30 марта, ранним утром. Он наносил мазь на вымя коровы, и в какой-то момент баночка с лекарством выпала из его рук. Сельчанин потянулся, чтобы достать ее, а животное ударило его копытом.

Мужчину доставили в больницу. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.