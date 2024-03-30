В концовке первого тайма хозяева пропустили гол. Забить ответный тоже удалось, но победить не получилось.

В концовке первого тайма хозяева пропустили гол. Забить ответный тоже удалось, но победить не получилось.

Сегодня омский «Иртыш» провел очередной матч первенства России в группе «Серебро» Второй лиги. Турнирное положение обязывало атаковать, поэтому омичи по ходу всего матча стремились создавать моменты и владеть инициативой. Вот только инициатива оказалась наказуемой: в конце первого тайма уральская команда провела очередную контратаку, завершившуюся голом полузащитника Владислава Шпитального.

«Иртыш» на это ответил эффектным эпизодом из второго тайма. Голкипер Роман Райфегерсте при вводе мяча игру навесил на чужую половину поля, где выигравший верховую борьбу Артем Юсупов отпасовал на Андрея Разборова, и тот пробил из-за пределов штрафной – 1:1.

– Почему-то за ошибки мы платим сразу и быстро, а забить пока не получается. Потому и такой результат, – с некоторым сожалением отметил автор гола.

А вот главный тренер «Иртыша» Валерий Петраков, несмотря на забитый гол, действиями команды во втором тайме недоволен.

– Думал, мы немного встрепенемся и будем дожимать команду соперника. Но мы были какими-то монотонными: не было ни злости, ни агрессии. Даже не знаю, с чем это связано, – сказал Петраков.

Пока в активе «Иртыша» четыре очка и девятое, предпоследнее, место в таблице группы «Серебро». Следующую встречу омичи проведут в гостях против «Текстильщика» из Иваново.