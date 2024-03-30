Он появится на улице Ленина, где и так немало всевозможных заведений. Дата открытия – 13 апреля.

Он появится на улице Ленина, где и так немало всевозможных заведений. Дата открытия – 13 апреля.

Омичи, любящие качественное пиво, могут порадоваться: в Омске на улице Ленина откроется новый гастропаб, в котором будет и собственная пивоварня.

Называться новое заведение будет «BEER LAB». В паблике во «ВКонтакте» управляющий Евгений Плиско описывает его так:

– Это новое место в нашем городе про уютную атмосферу лофта по будням и зажигательные тусовки по выходным. А еще у нас будет крафтовое гриль-меню.

Расположится гастропаб в здании на Ленина, 17. В нем уже есть пара заведений общепита и магазины. Да и в целом этот участок улицы переполнен всевозможными ресторанами, кафе, барами на любой вкус.