Парень разместил резюме в интернете, через некоторое время на него откликнулись. Но деньги молодой человек не заработал, а потерял.

Парень разместил резюме в интернете, через некоторое время на него откликнулись. Но деньги молодой человек не заработал, а потерял.

В полицию обратился 19-летний омич, ставший жертвой мошенников. Молодой человек устраивался на работу и разместил в интернете свое резюме. Через некоторое время с ним связался мужчина якобы из кадровой службы какой-то организации. Он предложил устроиться копирайтером.

Парня предложение устроило, и, чтобы продолжить сотрудничество, он установил на свой компьютер приложение для удаленного доступа. Прислали ему и ссылку для создания личного счета, куда будет поступать зарплата. Он зарегистрировался, но для активации личного кабинета нужно было заплатить 10 тыс. рублей – они ушли аферистам.

– Омича продолжили вводить в заблуждение и убедили оформить три заема на общую сумму 495 000 рублей. Все денежные средства он отправил аналогичным способом. Спустя два дня молодой человек поделился сложившейся ситуацией с матерью, которая сразу поняла, что сына обманули, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Полиция завела уголовное дело и разыскивает преступников.