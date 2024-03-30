Омск-Информ
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·Общество

Глава региона также подчеркнул личную ответственность профильных министерств.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе заседания областного штаба по строительству поручил уделить капремонту школ в Омской области особое внимание.

Он также выделил, что областные министерство строительства и министерство образования, а также главы муниципалитетов несут персональную ответственность за то, чтобы работы велись качественно, а подрядчики не затягивали сроки их сдачи.

– Проконтролирую лично, – подчеркнул Хоценко.

Большинство школ в регионе, которые капитально преобразуют в рамках национальных проектов и государственных программ, не видели ремонта целые десятилетия.

·Общество

Глава региона также подчеркнул личную ответственность профильных министерств.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе заседания областного штаба по строительству поручил уделить капремонту школ в Омской области особое внимание.

Он также выделил, что областные министерство строительства и министерство образования, а также главы муниципалитетов несут персональную ответственность за то, чтобы работы велись качественно, а подрядчики не затягивали сроки их сдачи.

– Проконтролирую лично, – подчеркнул Хоценко.

Большинство школ в регионе, которые капитально преобразуют в рамках национальных проектов и государственных программ, не видели ремонта целые десятилетия.