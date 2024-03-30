Омск-Информ
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·Общество

Госавтоинспекция напоминает об осадках, гололедице и сильных порывах ветра вечером и ночью. Нужно тщательно выбирать скоростной режим.

В Госавтоинспекции Омской области напомнили автолюбителям о сложных погодных условиях, которые прогнозируются вечером и ночью. В этой связи нужно соблюдать повышенную осторожность.

– По данным синоптиков, в вечернее и ночное время на территории Омской области ожидается обильное выпадение осадков, местами порывы ветра, на дорогах – гололедица, – отмечают в Управлении ГИБДД УМВД России по Омской области.

Автоинспекторы рекомендуют водителям выбирать скорость с учетом погоды за окном, соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами и по возможности не тормозить резко.

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·Общество

Госавтоинспекция напоминает об осадках, гололедице и сильных порывах ветра вечером и ночью. Нужно тщательно выбирать скоростной режим.

В Госавтоинспекции Омской области напомнили автолюбителям о сложных погодных условиях, которые прогнозируются вечером и ночью. В этой связи нужно соблюдать повышенную осторожность.

– По данным синоптиков, в вечернее и ночное время на территории Омской области ожидается обильное выпадение осадков, местами порывы ветра, на дорогах – гололедица, – отмечают в Управлении ГИБДД УМВД России по Омской области.

Автоинспекторы рекомендуют водителям выбирать скорость с учетом погоды за окном, соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами и по возможности не тормозить резко.

1473