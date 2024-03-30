Внедорожник припарковал неподалеку от железнодорожной станции его владелец и, похоже, забыл запереть.

Внедорожник припарковал неподалеку от железнодорожной станции его владелец и, похоже, забыл запереть.

В Омске задержали мужчину, без разрешения воспользовавшегося чужим авто. Хозяин – 66-летний омич – припарковался у пекарни на улице Граничной. Как ему показалось, машину он поставил на сигнализацию перед тем, как уйти.

Выйдя на улицу через час, омич свой «Мицубиси Аутлендер» не обнаружил и обратился в полицию.

– Оперативники, просмотрев записи камер наблюдения, отследили путь передвижения иномарки и сообщили информацию экипажам ДПС. Автоинспекторы остановили разыскиваемую машину в районе Любинского кольца. За рулем находился водитель с признаками алкогольного опьянения. Гражданина передали прибывшей следственно-оперативной группе, – сообщили в УМВД России по Омской области.

36-летний злоумышленник собирался ехать в Называевский район со станции «Карбышево». Вот только на электричку он опоздал. Но когда вышел с платформы, увидел тот самый «Мицубиси» и решил добраться на нем. Автомобиль оказался открытым, более того – в подстаканнике лежал ключ.

Внедорожник вернули хозяину, а на угонщика, уже не раз привлекавшегося к уголовной ответственности, завели очередное дело.